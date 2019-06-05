2019-06-05T16:00:24+03:00
Общество

В Самарской области запустят производство трикотажных перчаток и спецодежды

Инвестиции в проект составят почти 26 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На территории опережающего социально-экономического развития Тольятти появятся два новых резидента. Одно предприятие будет занято в медицинской сфере, а другое будет производить трикотажные перчатки и спецодежду.

- 4 июня были одобрены заявки на вступление в ТОР от ООО «Новые Медицинские Технологии» и ООО «ПолиКомб», - сообщили в правительстве Самарской области.

Так, компания «Новые Медицинские Технологии» планирует создать в Тольятти отделение медицинской реабилитации «Второй шанс», куда также смогут обращаться жители Жигулевска и Ставропольскоо района. Предполагается, что инвестиции в проект составят 42,6 млн рублей. Кроме того, новое предприятие позволит создать 39 новых рабочих мест.

Что касается компании «ПолиКомб», то она собирается производить трикотажные перчатки из различных видов пряжи, размеров и плотности, с нанесением защитного покрытия и без него, а также спецодежду и униформу. Объем инвестиций – 25,8 млн рублей, новых рабочих мест – 83.

ИСТОЧНИК KP.RU

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