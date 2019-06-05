2019-06-05T16:50:36+03:00
Общество

Самарцам предлагают оценить качество жизни в микрорайонах

Принять участие в опросе сможет любой желающий
Анастасия ФИЛАТОВА
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По итогам исследования властям города дадут различные рекомендации по улучшению качества жизни людейПо итогам исследования властям города дадут различные рекомендации по улучшению качества жизни людейФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Жителям Самары предлагают принять участие в исследовании естественной географии и качества жизни в микрорайонах города. Опрос проходит в интернете. Поучаствовать в нем может любой желающий.

- На основе исследования будет сформирован рейтинг микрорайонов по качеству жизни, где также будут указаны объективные данные об их транспортной доступности, качестве медицины и образования, безопасности на улицах, - сообщили организаторы исследования.

Итоги опроса подведут в октябре этого года. Тогда же представители общественной организации «За информационное общество» и местные социологи из Лаборатории пространственных исследований дадут рекомендации для органов власти.

- Проект городу интересен сразу с нескольких точек зрения. Во-первых, нам важно знать и понимать настроение людей. Во-вторых, это исследование даст нам много ценной информации, которую мы будем использовать при принятии управленческих решений. В первую очередь при благоустройстве общественных и дворовых территорий, а также при реализации различных инфраструктурных проектов, - отметила глава Самары Елена Лапушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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