2019-06-05T20:22:58+03:00
Общество

Сызранские чиновники предпочитают японские иномарки и миллионеров среди них немного

Госслужащие Сызрани отчитались о доходах
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Сызрани посчитали доходы чиновниковВ Сызрани посчитали доходы чиновников
Изменить размер текста:

На сайте администрации Сызрани опубликована декларация с доходами местных чиновников. Больше 2 миллионов в год заработали всего два человека: это заместитель главы города Николая Лядина Андрей Советкин с доходом в 3,148 млн рублей и Павел Залазин, глава управления экономического развития и инвестиций. Последний инвестирует с умом - в минувшем году он продал квартиру и купил новую, потратив на это и подаренные ему деньги.

По 1,7 млн рублей заработали Виктор Уколов, заведующий вопросами общественной безопасности ГО и ЧС, а также заботящийся о благоустройстве Сызрани Николай Гневушев.

Доходы остальных чиновников достаточно скромны. Руководитель управления потребительского рынка рулит лодкой "Янтарка" и получает 718 тыс рублей в год, выгоднее же руководить молодежной политикой - глава этого ведомства Татьяна Журкина получает 977 тыс рублей в год. Хорошо можно заработать и занимаясь сызранским ЖКХ: руководитель профильного комитета, еще один заместитель главы города Александр Шмалько получает 1,2 млн рублей.

Интересно, что сызранские чиновники предпочитают японские иномарки. Большинство передвигаются либо на тойотах, либо на маздах, либо на Ниссане. Ранее появилась декларация главы города Сызрань - Николай Лядин за год заработал 9,49 млн рублей и в отличие от подчиненных катается на "Лексусе", любит погонять по воде: у него есть катер и моторная лодка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тольятти на улице Ворошилова запретят парковку, чтобы улицу могли убирать
На Грушинском фестивале может появиться отдельная сцена для лауреатов
За реконструкцию Заводского шоссе заплатят почти 655 млн рублей
"У меня не получилось": российской "бесконечной флэшки" больше не будет
Самарцам предлагают оценить качество жизни в микрорайонах
В Самарской области бактерии на 2 месяца «закрыли» кафе
В Самарской области нашли подрядчика для строительства путепровода возле Жигулевска
В Самарской области запустят производство трикотажных перчаток и спецодежды
Жителям Самарской области вновь пересчитают плату за тепло
Куйбышевский НПЗ подарил детям День безграничных возможностей
Снес машину и чуть не сбил ребенка: в Самаре задержали пьяного водителя на Mitsubishi
МегаФон, Ростелеком и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G