Сызранские чиновники предпочитают японские иномарки и миллионеров среди них немного

СЕГОДНЯ 20:22 2019-06-05T20:22:58+03:00

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На сайте администрации Сызрани опубликована декларация с доходами местных чиновников. Больше 2 миллионов в год заработали всего два человека: это заместитель главы города Николая Лядина Андрей Советкин с доходом в 3,148 млн рублей и Павел Залазин, глава управления экономического развития и инвестиций. Последний инвестирует с умом - в минувшем году он продал квартиру и купил новую, потратив на это и подаренные ему деньги.

По 1,7 млн рублей заработали Виктор Уколов, заведующий вопросами общественной безопасности ГО и ЧС, а также заботящийся о благоустройстве Сызрани Николай Гневушев.

Доходы остальных чиновников достаточно скромны. Руководитель управления потребительского рынка рулит лодкой "Янтарка" и получает 718 тыс рублей в год, выгоднее же руководить молодежной политикой - глава этого ведомства Татьяна Журкина получает 977 тыс рублей в год. Хорошо можно заработать и занимаясь сызранским ЖКХ: руководитель профильного комитета, еще один заместитель главы города Александр Шмалько получает 1,2 млн рублей.

Интересно, что сызранские чиновники предпочитают японские иномарки. Большинство передвигаются либо на тойотах, либо на маздах, либо на Ниссане. Ранее появилась декларация главы города Сызрань - Николай Лядин за год заработал 9,49 млн рублей и в отличие от подчиненных катается на "Лексусе", любит погонять по воде: у него есть катер и моторная лодка.

ИСТОЧНИК KP.RU