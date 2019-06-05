Роспотребнадзор: в первом квартале в Самарской области только 3,4% проб молока не соответствовали требованиям

5 Июнь 22:38 2019-06-05T22:38:17+03:00

Еще семь партий молока пришлось изъять из магазинов, так как у них не было сопроводительных документов

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В Самарской области в первом квартале 2019 года управление Роспотребнадзора проверили 648 проб молока. Из них требованиям технического регламента не соответствовали 22 пробы. 10 проб возможно являлись фальсификатом, содержали растительные жиры или же больше молочного жира, чем заявлено. В 10 пробах были нарушены микробиологические показатели.

- В пробах не были обнаружены пестициды, антибиотики и микотоксины и токсичные элементы, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора Самарской области.

Также управление изъяло из оборота семь партий молока и молочной продукции объемами 63,9 килограмма.

Информация, приведенная в данной заметке, имеет отношение исключительно к ситуации по России и проверкам федерального Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU