В Самарской области грузовик "догнал" пассажирский автобус: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 08:06 2019-06-06T08:07:03+03:00

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В среду, 5 июня, около 14:45 на 1140 км 890 м трассы М-5 "Урал" в Исаклинском районе произошло ДТП с участием большегруза и пассажирского автобуса, в котором пострадали люди.

- 37-летний водитель грузовика HINО с номерами Челябинской области, двигаясь в направлении Самары, не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди автобуса "Неоплан", и врезался в него. Автобус ехал с пассажирами по маршруту "Альметьевск - Самара", - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В автобусе пострадала одна из пассажирокФото: ГУ МВД России по Самарской области

В результате произошедшего пострадали два человека: водитель грузовика и 26-летняя пассажирка автобуса. Мужчина получил травмы головы и ноги. Его госпитализировали в больницу. Девушке медики оказали необходимую помощь и отпустили домой. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU