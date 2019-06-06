В Жигулевске прошел открытый турнир по стритболу «VolgaBasket 3 3» среди молодежи

СЕГОДНЯ 08:28 2019-06-06T08:28:14+03:00

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В минувшие выходные в Жигулевске на площади Мира прошел открытый турнир по уличному баскетболу «VolgaBasket 3×3», который был приурочен к Международному дню защиты детей. Организаторами турнира, который проходит в регионе уже на протяжении 9 лет, выступили компания «Газпром газораспределение Самара», Федерация баскетбола Самарской области, министерство спорта Самарской области, министерство образования и науки Самарской области, а также администрация Жигулевска.

- Сначала для нас это была социальная миссия. Мы хотели привлечь детей к занятию спортом. На турнир приезжали школьники, дети из интернатов, затем взрослые команды, спортсмены из соседних регионов. Сегодня же турнир «ВолгаБаскет» стал настоящим градообразующим событием для Жигулевска. Это один из узнаваемых брендов города наравне с Жигулевскими горами и нацпарком Самарская Лука. Теперь все, кто любит баскетбол, знают, что в первый день лета они должны приехать в Жигулевск, потому что здесь открытие баскетбольного сезона в России. В наших планах сделать «ВолгаБаскет» турниром общероссийского масштаба, - отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» Виталий Коротких.

В этом году в турнире приняли участие 150 команд со всей Самарской области — рекордное количество участников за все время проведения «ВолгаБаскета». Мероприятие посетили профессиональные спортсмены, которые показали состязание по эффектному броску мяча в корзину - SlamDunk Contest. Что касается участников турнира, то они соревновались одновременно на 7 площадках. Не забыли организаторы турнира и об обычных зрителях. Они организовали детскую зону, а также выступления музыкальных коллективов. Также на мероприятии был полезный интерактив. Компания «Газпром газораспределение Самара» установила на площади стенд, где любой желающий мог пройти инструктаж по газовой безопасности. Завершился спортивный праздник награждением победителей. Медали и подарки им вручил лично глава газовой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU