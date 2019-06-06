В Самаре полицейские ищут пострадавших от рук мошенницы из соседней республики

СЕГОДНЯ 08:49 2019-06-06T08:49:04+03:00

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В Самаре полицейские задержали 25-летнюю уроженку одной из соседних республик. Девушку подозревают в том, что она под разными предлогами проникала в дома пожилых людей и похищала их деньги.

- Одной из жертв злоумышленницы стала 87-летняя жительница одного из домов на улице Луначарского. Девушка встретила пенсионерку во дворе дома, представилась соцработником и под предлогом выдачи дополнительных выплат и доставки продуктов проникла в ее квартиру. Пока женщина искала пустую тару под продукты, подозреваемая увидела, где та хранит деньги, и похитила их, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас полицейские разыскивают пострадавших от действий предполагаемой мошенницы. Они просят всех, кто что-либо знает о преступлениях с участием девушки, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40, 8 (846) 334-62-03 (дежурная часть Управления МВД России по Самаре) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU