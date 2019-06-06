Нефтепереработчики усиливают экологический контроль

СЕГОДНЯ 08:53 2019-06-06T08:53:46+03:00

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День эколога имеет к Куйбышевскому НПЗ непосредственное отношение. И не только потому, что КНПЗ неоднократно становился призером областного конкурса «ЭкоЛидер»: на заводе ведется серьезная экологическая работа по всем направлениям.

Благодаря модернизации мощностей, на предприятии демонтируются устаревшие установки, заводские печи и ТЭЦ с жидкого топлива перешли на газ, снижается потребление воды на технологию, реконструируются очистные сооружения, которые, к слову, очищают не только промышленные, но и бытовые стоки города.

Отвечая за состояние воздуха как на территории предприятия, так и в городском районе, Куйбышевский НПЗ ведет постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха. На оперативность недавнего приобретения - мобильной экологической лаборатории, оснащенной высокоточными метеокомплексами, - жители города уже обратили внимание. В течение года КНПЗ установит еще три стационарных экопоста, тем самым усилив контроль за воздухом в Куйбышевском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU