В Самарской области проверят на застройку берег Волги от Новокуйбышевска до плотины ГЭС

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-06T09:16:03+03:00

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В Самарской области подвели итоги первых рейдов, направленных на выявление незаконного строительства на береговой линии Волги. Проверки показали, что нелегальных строек вблизи реки нет.

По словам главы минстроя Евгения Чудаева, на территории от поселка Гранный до поселка Волжский были найдены несколько объектов строительства. В частности, работы ведутся на правой стороне Волги в пределах нацпарка «Самарская Лука». Там на территории нескольких базах отдыха строятся дома и ведется берегоукрепление. Проверка показала, что владельцы этих объектов имеют необходимые документы.

- По закону все делают, правильный проект — нет вопросов. Но если есть нарушения, вы их останавливайте сейчас, потом будет поздно. Когда построят — сносить тяжелее. Необходимо провести работу сейчас, — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В ближайшее время владельцев баз отдыха ждет еще одна проверка. На этот раз — по наличию у них полного комплекта разрешительных документов на берегоукрепление.

Что касается левого берега Волги, то там в районе 8 просеки строится кафе и также ведется берегоукрепление. По словам хозяина заведения, вся необходимая документация на проведение работ у него есть. В скором времени к нему тоже наведаются с проверкой.

Как отмечают в областном правительстве, работа по выявлению и противодействию незаконной застройке береговой линии Волги будет продолжена. Специально созданная для этого рабочая группа намерена расширить границы проверок и провести рейды уже на территории от Новокуйбышевска до плотины ГЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU