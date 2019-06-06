В Самаре после жалоб горожан увеличили число туалетов в парке «Воронежские озера»
Жители Самары возмутились, что в парке «Воронежские озера», который находится в Промышленном районе города, не хватает туалетов. Посетителям приходилось либо терпеть, либо использовать альтернативный вариант — кусты. Недавно жалобы самарцев возымели действие — число туалетных кабинок было решено увеличить.
- Увеличили количество туалетных кабин в парке «Воронежские озера». Также мы сделали карту-подсказку по их расположению, - сообщили в МАУ «Парки Самары».
Также представители учреждения отметили, что в ближайшее время в парке увеличат и число указателей, чтобы посетителям было проще искать туалетные кабинки.
Схема расположения туалетных кабинок в парке
ИСТОЧНИК KP.RU