В Самаре после жалоб горожан увеличили число туалетов в парке «Воронежские озера»

СЕГОДНЯ 09:40 2019-06-06T09:41:15+03:00

Для посетителей даже сделали карту с указанием мест «стоянки» кабинок

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Жители Самары возмутились, что в парке «Воронежские озера», который находится в Промышленном районе города, не хватает туалетов. Посетителям приходилось либо терпеть, либо использовать альтернативный вариант — кусты. Недавно жалобы самарцев возымели действие — число туалетных кабинок было решено увеличить.

- Увеличили количество туалетных кабин в парке «Воронежские озера». Также мы сделали карту-подсказку по их расположению, - сообщили в МАУ «Парки Самары».

Также представители учреждения отметили, что в ближайшее время в парке увеличат и число указателей, чтобы посетителям было проще искать туалетные кабинки.

Схема расположения туалетных кабинок в парке

ИСТОЧНИК KP.RU