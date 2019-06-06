В Сызрани «десятка» протаранила припаркованную у обочины машину ГИБДД: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-06T09:59:10+03:00

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Утром в четверг, 6 июня, на улице Котовского в Сызрани произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Там около кольца в районе поселка Западный ВАЗ-2110 врезался в машину ДПС.

Как пишут местные СМИ, водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу, а потом влетел в припаркованную у обочины полицейскую машину, рядом с которой стоял инспектор ГИБДД.

По предварительным данным, в аварии пострадали и водитель «десятки», и полицейский. Насколько известно, первого в тяжелом состоянии увезли в больницу. Как сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по региону, сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU