В Самаре росгвардейцы поймали объявленного в федеральный розыск мужчину

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-06T10:16:07+03:00

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В Самаре сотрудники Росгвардии задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Поймали злоумышленника случайно — в одном из магазинов на Московском шоссе в Красноглинском районе.

- В торговой точке сработала «тревожная кнопка». Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что персонал магазина заподозрил одного из посетителей в краже. Предполагаемым злоумышленником оказался 38-летний мужчина, которого несколько дней назад объявили в розыск, - сообщили в управлении Росгвардии по Самарской области.

Было установлено, что мужчина скрылся от органов дознания, поэтому правоохранители и начали его поиски. Росгвардейцы передали задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU