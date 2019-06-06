В Самарской области предложили запретить продажу алкоголя вблизи метро, рынков и школ

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-06T10:44:29+03:00

Алкоголь могут запретить продавать в менее чем 100 м от образовательных и медицинских учреждений, а также вокзалов и аэропортов Фото: Архив "КП"

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В Самарской области могут внести изменения в региональный закон «О мерах по ограничению потребления алкогольной продукции». В частности, предлагается ввести дополнительные запреты на розничную продажу спиртных напитков вблизи образовательных и медицинских учреждений, а также мест нахождения источников повышенной опасности. С такой инициативой выступил депутат Самарской губернской думы от фракции КПРФ Алексей Краснов.

- Введение дополнительных ограничений будет способствовать пресечению распространения пьянства в подростковой среде, действительно исключит доступность алкоголя и его негативное влияние на детей. Кроме того, ограничения помогут более эффективно реализовывать требования безопасности в местах нахождения источников повышенной опасности, - считает депутат.

Отметим, что законопроект предполагает установление запрета на продажу спиртных напитков в менее чем 100 метрах от детских садов, школ, спортивных сооружений, медучреждений, аэропортов, вокзалов, станций метрополитена и оптовых продовольственных рынков. Сейчас предложение Алексея Краснова находится на рассмотрении в губдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU