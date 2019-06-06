2019-06-06T11:38:46+03:00
Спорт

Хоккейная «Лада» осталась без одного нападающего

Команду покинул Иван Романов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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В составе тольяттинского хоккейного клуба «Лада» произошли изменения. Команду покинул 21-летний нападающий Иван Романов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- Был проведен обмен с ярославским ХК «Локомотив». Иван Романов отправится в другую команду в обмен на денежную компенсацию, - сообщили представители «Лады».

В минувшем сезоне Иван Романов сыграл в составе тольяттинского клуба в 35 матчах. В них он набрал 6 (3+3) очков. В 1 матче плей-офф хоккеист очками не отметился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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