Самарская область стала лидером по количеству новых компаний в России
Самарская область вошла в десятку регионов в наилучшим соотношением по числу открывшихся и закрывшихся бизнесов. Всего в регионе завершили свою работу более 11 тыс организаций, в то время как открылись - 9,2 тыс. Соотношение составляет 1,2, примерно такое же - 1,21 в Башкортостане.
Интересно и то, что в Самарской области, судя по данным исследования FinExpertiza, которые приводит РБК, открылось наибольшее число компаний. Второе место у Башкортостана, третье - у Красноярского края.
А вот лидеры по соотношению закрытых и открытых предприятий Ингушетия, Чечня, Севастополь и Крым. В них положительная динамика - то есть открывается больше компаний, чем закрывается.
ИСТОЧНИК KP.RU