Самарская область стала лидером по количеству новых компаний в России

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-06T12:39:33+03:00

При этом по соотношению открывшихся и закрытых организаций мы стали вторыми после Башкортостана

Изменить размер текста: A A

Самарская область вошла в десятку регионов в наилучшим соотношением по числу открывшихся и закрывшихся бизнесов. Всего в регионе завершили свою работу более 11 тыс организаций, в то время как открылись - 9,2 тыс. Соотношение составляет 1,2, примерно такое же - 1,21 в Башкортостане.

Интересно и то, что в Самарской области, судя по данным исследования FinExpertiza, которые приводит РБК, открылось наибольшее число компаний. Второе место у Башкортостана, третье - у Красноярского края.

А вот лидеры по соотношению закрытых и открытых предприятий Ингушетия, Чечня, Севастополь и Крым. В них положительная динамика - то есть открывается больше компаний, чем закрывается.

ИСТОЧНИК KP.RU