2019-06-06T13:24:13+03:00
Общество

В Самаре спланируют территорию под обустройство новой троллейбусной линии

Троллейбусы хотят пустить по улицам Комсомольской и Куйбышева
Анастасия ФИЛАТОВА
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Предполагается, что работы по строительству контактной сети стартуют в 2019 годуПредполагается, что работы по строительству контактной сети стартуют в 2019 годуФото: Яндекс.Карты
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Администрация Самары опубликовала распоряжение о планировке и межевании территории под размещение контактной сети троллейбусов. Этой работой займется ООО «ПроектПоволжья».

- Контактная сеть троллейбусов появится на улице Комсомольской от улицы Чапаевской до улицы Куйбышева, а также на улице Куйбышева от улицы Комсомольской до улицы Пионерской, - говорится в документе.

Планируется, что работы по обустройству троллейбусной линии будут выполнены в течение 2019-2020 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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