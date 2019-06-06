В Самаре спланируют территорию под обустройство новой троллейбусной линии

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-06T13:24:13+03:00

Предполагается, что работы по строительству контактной сети стартуют в 2019 году Фото: Яндекс.Карты

Троллейбусы хотят пустить по улицам Комсомольской и Куйбышева

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Администрация Самары опубликовала распоряжение о планировке и межевании территории под размещение контактной сети троллейбусов. Этой работой займется ООО «ПроектПоволжья».

- Контактная сеть троллейбусов появится на улице Комсомольской от улицы Чапаевской до улицы Куйбышева, а также на улице Куйбышева от улицы Комсомольской до улицы Пионерской, - говорится в документе.

Планируется, что работы по обустройству троллейбусной линии будут выполнены в течение 2019-2020 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU