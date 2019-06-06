2019-06-06T13:42:22+03:00
Общество

В Тольятти из-за ремонта теплосети перекрыли движение по кольцевой развязке

Ограничения будут действовать до 20 июля
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за ремонта теплосети изменилось и движение автобуса № 136Из-за ремонта теплосети изменилось и движение автобуса № 136Фото: Архив "КП"
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В Тольятти на днях стартовали работы по реконструкции тепловых сетей в районе кольцевой развязки улица Победы — улица Жукова — Ленинской проспект — улица Ворошилова. В связи с этим там было изменено движение как личного, так и общественного транспорта.

- До 20 июля проезд по кольцевой развязке в направлении Ленинского проспекта будет закрыто. Движение в направлении улицы Жукова будет обеспечено по временной объездной дороге, - сообщили в мэрии Тольятти.

Также ограничения коснутся и автобусов № 136. При движении от остановки «Жигулевская долина» они будут курсировать по следующей схеме: Южное шоссе, Заставная, Московский проспект, Свердлова, Ст. Разина, Фрунзе, Жукова, 40 лет Победы и далее по своему маршруту. При движении от остановки «Южное шоссе» автобусы будут ездить следующим образом: Южное шоссе, Л. Яшина, 70 лет Октября, Тополиная, 40 лет Победы, Жукова, Фрунзе, Ст. Разина, Свердлова и далее по своей схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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