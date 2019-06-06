"Внимание, переезд": самарским водителям напомнили правила движения через железнодорожные пути

СЕГОДНЯ 14:20 2019-06-06T14:20:26+03:00

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6 июня в Самарской области, как и во всем мире, отмечается международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. Его значение сложно преувеличить: ж/д пути - одно из самых опасных и аварийных мест на дорогах. Только с начала 2019 года на железнодорожных переездах Куйбышевской железной дороги произошло 11 ДТП по вине водителей авто.

О цене жизни и необоснованности риска самарским автовладельцам напомнили сотрудники Куйбышевской железной дороги и управления ГИБДД МВД России по Самарской области. 6 июня они провели совместную профилактическую акцию "Внимание, переезд" на переездах с самым интенсивным движением. В их числе оказались участки железной дороги на 1101 км на улице Речной и на 1118 км на Аэропортовском шоссе в районе Смышляевки. Пока переезды были закрыты водителей проверяли на знание ПДД и разъясняли им нюансы поведения на железнодорожных путях и на подъезде к ним.

Самым добросовестным автомобилистам подарили подарки: календари, автомобильные ароматизаторы и памятки с основными правилами движения через ж/д переезды.

Когда остановиться, на сколько можно приближаться к путям, и что делать, если машина застряла на переезде? Теперь водители всегда могут освежить свои знания ПДД, обратившись к этим памяткам от Куйбышевской железной дороги, а также рекомендациям Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU