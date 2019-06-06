Жена олигарха Шаповалова выложила видео, где ласкает и целует киску
Жена олигарха Шаповалова выложила в своем инстаграме очередное горячее видео. На нем она жарко целует и ласкает очаровательную киску - маленького львенка, которого она назвала Симба. Инстадива сняла это видео в студии, на фоне белых стен. Сама женщина облачилась в белый купальник. Видно, что хищное животное ее совсем не пугает.
- Конечно, безмерно красиво, но все-таки жалко таких животных, - отреагировали подписчики дамы. И предупредили, что дикие животные - это не игрушка. "Надеюсь, что он скоро вернется обратно к маме", - написал еще один комментатор.
До этого обладательница титула миссис Россия поделилась шикарным фото в неоновом купальнике и показала, как можно грамотно использовать леопардовый принт в своих нарядах.
ИСТОЧНИК KP.RU