2019-06-06T14:27:22+03:00
Звезды

Жена олигарха Шаповалова выложила видео, где ласкает и целует киску

Малыш львенок стал объектом жарких ласк инстадивы
Анатолий ВЕТРОВ
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Ксения Царицына прекрасно проводит времяКсения Царицына прекрасно проводит время
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Жена олигарха Шаповалова выложила в своем инстаграме очередное горячее видео. На нем она жарко целует и ласкает очаровательную киску - маленького львенка, которого она назвала Симба. Инстадива сняла это видео в студии, на фоне белых стен. Сама женщина облачилась в белый купальник. Видно, что хищное животное ее совсем не пугает.

- Конечно, безмерно красиво, но все-таки жалко таких животных, - отреагировали подписчики дамы. И предупредили, что дикие животные - это не игрушка. "Надеюсь, что он скоро вернется обратно к маме", - написал еще один комментатор.

До этого обладательница титула миссис Россия поделилась шикарным фото в неоновом купальнике и показала, как можно грамотно использовать леопардовый принт в своих нарядах.

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Ксения Царицына и львенок
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ИСТОЧНИК KP.RU

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