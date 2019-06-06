В Самаре появились арт-объекты с цитатами из произведений Пушкина

СЕГОДНЯ 14:49 2019-06-06T14:49:54+03:00

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В четверг 6 июня, исполнилось 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В честь этого события в Ленинском районе Самары открылся небольшой сквер с арт-объектами, посвященными великому русскому поэту.

- На перекрестке улиц Пушкина и Полевой появился профиль поэта, а чуть дальше по улице Пушкина — несколько стихотворных цитат, - рассказали в пресс-службе компании «РКС-Самара», при поддержке которой были созданы и установлены арт-объекты.

Фото: администрация СамарыФото: Twitter.com

Инсталляции представляют собой металлические листы, на которые с помощью необычной техники были нанесены слова из известных произведений поэта. К примеру, там есть строчка из стихотворения «Воспоминания о Царском селе» - «Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы...».

ИСТОЧНИК KP.RU