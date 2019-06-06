Ждем большой урожай: в Самарской области завершилась весенняя посевная кампания

СЕГОДНЯ 15:14 2019-06-06T15:14:36+03:00

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В Самарской области завершилась стартовавшая в апреле посевная кампания. Всего в этом году в регионе засеяли 1 млн 558 тысяч га, среди которых почти половина — 792 тысяч га — заняли зерновые и зернобобовые культуры. Картофель занял территорию в более чем 4 тысячи га, а овощи — около 3,5 тысяч га. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

- Лидером посевной кампании стал Большеглушицкий район. Там засеяли территорию площадью 123,3 тысячи га. На втором месте — Большечерниговский район с площадью весеннего сева в 119,3 тысячи га. Третью позицию занял Кинель-Черкасский район, где было посеяно 96,7 тысяч га яровых культур, - отметили в ведомстве.

Также в регионе провели подкормку озимых культур. В частности, местные хозяйства внесли минеральные удобрения, провели обработку полей гербицидами, а также обработку против болезней и насекомых.

ИСТОЧНИК KP.RU