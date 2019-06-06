В Тольятти после происшествия с детьми прокуратура проверила батуты

СЕГОДНЯ 15:32 2019-06-06T15:32:19+03:00

Батут снесло ветром у ТЦ "Акварель" Фото: другой источник.

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1 июня у торгового центра "Акварель" в Тольятти ветром были снесены батуты с детьми. Двое малышей получили травмы, а следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Сейчас к ситуации подключились и сотрудники надзорного ведомства.

- В связи с фактом получения детьми травм из-за ненадлежащей эксплуатации батутных аттракционов возле ТЦ "Акварель" в Центральном районе, нами проведена проверка батутов, расположенных на территории Автозаводского района: «Фанни Парк», «У Бегемота», ТЦ «Капитал», - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Автозаводского района.

Инвентарь проверяли на предмет надлежащего крепления игрового оборудования. По результатам работы, нарушения требований законодательства установлено не было .

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ИСТОЧНИК KP.RU