2019-06-06T15:32:19+03:00
Общество

В Тольятти после происшествия с детьми прокуратура проверила батуты

Нарушений сотрудники надзорного ведомства не выявили
Михаил ГОРЮНОВ
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Батут снесло ветром у ТЦ "Акварель"Батут снесло ветром у ТЦ "Акварель"Фото: другой источник.
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1 июня у торгового центра "Акварель" в Тольятти ветром были снесены батуты с детьми. Двое малышей получили травмы, а следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Сейчас к ситуации подключились и сотрудники надзорного ведомства.

- В связи с фактом получения детьми травм из-за ненадлежащей эксплуатации батутных аттракционов возле ТЦ "Акварель" в Центральном районе, нами проведена проверка батутов, расположенных на территории Автозаводского района: «Фанни Парк», «У Бегемота», ТЦ «Капитал», - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Автозаводского района.

Инвентарь проверяли на предмет надлежащего крепления игрового оборудования. По результатам работы, нарушения требований законодательства установлено не было .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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