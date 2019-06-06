В Тольятти после происшествия с детьми прокуратура проверила батуты
1 июня у торгового центра "Акварель" в Тольятти ветром были снесены батуты с детьми. Двое малышей получили травмы, а следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Сейчас к ситуации подключились и сотрудники надзорного ведомства.
- В связи с фактом получения детьми травм из-за ненадлежащей эксплуатации батутных аттракционов возле ТЦ "Акварель" в Центральном районе, нами проведена проверка батутов, расположенных на территории Автозаводского района: «Фанни Парк», «У Бегемота», ТЦ «Капитал», - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Автозаводского района.
Инвентарь проверяли на предмет надлежащего крепления игрового оборудования. По результатам работы, нарушения требований законодательства установлено не было .
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Появилось видео происшествия в Тольятти, где ветром снесло батут с детьми
Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося [ФОТО, ВИДЕО] (подробности)
«Было очень страшно»: в Тольятти ветром снесло батут, на котором были дети
Почему аттракцион работал при штормовом предупреждении? (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU