Между Самарой и Тольятти создадут зону для тестирования интеллектуальной транспортной системы

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-06T15:51:50+03:00

На дороге в Самарской области испытают систему для беспилотного транспорта Фото: соцсети

Изменить размер текста: A A

В Самарско-Тольяттинской агломерации создадут зону для тестирования интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Соответствующее соглашение регион заключил в четверг, 6 июня, в рамках 23-го Санкт-Петербургского международного экономического форума.

- Соглашение о создании на участке скоростной магистрали Самара — Тольятти пилотной зоны для тестирования системы нового поколения ИТС, интегрированной с системой обмена данными V2X между автомобилями и дорожными знаками, разметкой, светофорами, а также пешеходами, было заключено с президентом НП «ГЛОНАСС» и соруководителем рабочей группы НТИ «Автонет» Александром Гурко, - сообщили в правительстве Самарской области.

Предполагается, что технология передачи данных V2X не только повысит безопасность дорожного движения, но и станет стандартом для беспилотного транспорта. По словам Александра Гурко, реализация проекта в Самарской области начнется уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU