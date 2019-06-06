2019-06-06T15:51:50+03:00
Общество

Между Самарой и Тольятти создадут зону для тестирования интеллектуальной транспортной системы

Новая технология позволит повысить безопасность дорожного движения
Анастасия ФИЛАТОВА
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На дороге в Самарской области испытают систему для беспилотного транспортаНа дороге в Самарской области испытают систему для беспилотного транспортаФото: соцсети
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В Самарско-Тольяттинской агломерации создадут зону для тестирования интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Соответствующее соглашение регион заключил в четверг, 6 июня, в рамках 23-го Санкт-Петербургского международного экономического форума.

- Соглашение о создании на участке скоростной магистрали СамараТольятти пилотной зоны для тестирования системы нового поколения ИТС, интегрированной с системой обмена данными V2X между автомобилями и дорожными знаками, разметкой, светофорами, а также пешеходами, было заключено с президентом НП «ГЛОНАСС» и соруководителем рабочей группы НТИ «Автонет» Александром Гурко, - сообщили в правительстве Самарской области.

Предполагается, что технология передачи данных V2X не только повысит безопасность дорожного движения, но и станет стандартом для беспилотного транспорта. По словам Александра Гурко, реализация проекта в Самарской области начнется уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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