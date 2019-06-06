2019-06-06T16:21:18+03:00
Общество

Приключения «Бэмби» в городе: самарцы сняли на видео скачущего по дороге олененка

Парнокопытное заметили на третьей просеке
Анастасия ФИЛАТОВА
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Олененок ускакал в сторону ВолгиОлененок ускакал в сторону ВолгиФото: скриншот с видео
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Лето только началось, а Самару уже наводнили необычные «туристы». Так, недавно горожане заметили на Московском шоссе утиную семью, из-за которой пришлось останавливать движение транспорта. А в четверг, 6 июня, самарцы стали свидетелями забега олененка по одной из дорог города.

- Молодой олень проскакал по краю дороги мимо ресторана «Навек Родня» на третьей просеке. Он убежал в сторону Волги, - сообщили в соцсетях очевидцы.

Откуда олененок, которого самарцы уже прозвали «Бэмби», взялся в городе, непонятно. Горожан такое неожиданное появление дикого животного, конечно, удивило, но они уже начали делать ставки, какой еще зверь решит впечатлить их своим присутствием в ближайшее время. Пока побеждают кабан и белый медведь.

В Самаре по дороге на 3-ей просеке бегал молодой олень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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