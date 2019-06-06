2019-06-06T18:41:02+03:00
Экономика

В Тольятти крупный логистический центр построит Магнитогорский металлургический комбинат

Такое соглашение было подписано на ПМЭФ в четверг
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Магнитогорский металлургический комбинат построит логистический центр в особой экономической зоне Тольятти. В четверг соглашение об этом было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Строительство может начаться уже в конце 2019 года. Завершить его должны уже в 2021 году, в первом квартале.

- Я очень рад, что наше сотрудничество, которое зародилось год назад, сегодня получило форму соглашения, – отметил губернатор Дмитрий Азаров. – Уверен, что проект по созданию логистического центра на территории Самарской области станет успешным как для Магнитогорского металлургического комбината, так и для региона.

Глава губернии отметил, что появление такого большого логистического центра поспособствует развитию автомобильной промышленности и других предприятий. Генеральный директор компании Павел Шиляев в свою очередь отметил, что вход в ТОльятти даст возможность наладить сотрудничество между ММК и АвтоВАЗом.

- Это еще один сервис для автомобилистов, который дает возможность сокращать сроки, оперативно доставляя машины. Конечно, это и развитие нашей логистической цепи в Приволжском федеральном округе, - уточнил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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