Малооблачно и без осадков: синоптики прогнозирую в Самарской области жаркие выходные

СЕГОДНЯ 19:55 2019-06-06T19:55:59+03:00

Температура воздуха в регионе поднимется до +28 градусов

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Жителей Самарской области ждут настоящие летние выходные. На территории региона в пятницу, субботу и воскресенье будет малооблачная погода без осадков, а столбики термометров поползут вверх.

Так 7 июня в Самаре, по мнению синоптиков Приволжское УГМС, воздух прогреется до 22...24 °C. Ветер будет северо-западный со скоростью 8-13 м/с. В Тольятти и Сызрани еще теплее - 23...25 °C.

В субботу, 8 июня станет еще жарче. Синоптики прогнозируя 23...28 °C. Такой же погода будет и в воскресенье.

- По сведению Гидрометцентра России в первой декаде июня средняя температура воздуха ожидается на 2-3º выше среднего многолетнего значения, - сообщили в Приволжском УГМС.

Кроме того, в регионе сохраняется высокая пожароопасность лесов. Жителей просят осторожнее обращаться с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU