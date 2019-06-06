2019-06-06T21:29:18+03:00
Экономика

В Самарской области будут проходи мероприятия международного масштаба: руководство региона и НКБ подписали соглашение

Это привлечёт новых инвесторов и поможет экономике региона
Евгения ВАСИНА
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У нашего региона уже есть опыт проведения таких событийУ нашего региона уже есть опыт проведения таких событийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В четверг, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме исполняющий обязанности первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов и директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев подписали соглашение о сотрудничестве.

- Это соглашение придаст новый импульс для развития многих актуальных отраслей экономики Самарской области и, конечно же, привлечет потенциальных инвесторов, что будет способствовать в целом экономическому и социальному развитию. Потому надеюсь на плодотворную работу в ближайшие годы, - заявил Алексей Калачев.

Виктор Кудряшов отметил, что Самарская область уже является одним из признанных центров проведения крупнейших международных мероприятий. Так в прошлом году наш регион принимал несколько матчей чемпионата мира по футболу.

- Мы убедились, что интересные инвесторам и туристам из других стран. Благодаря соглашению с Национальным конгресс-бюро мы получаем возможность привлекать на территорию региона дополнительные мероприятия, которые позволят загрузить наши гостиницы, создать дополнительные условия для взаимодействия с бизнесом, привлечь инвесторов и продолжать открывать Самарскую область для бизнесменов, партнеров со всего мира. Я уверен, что исполнение этого соглашения будет выгодным для региона и позволит поднять наши позиции на мировой арене, - уверил Кудряшов.

Справка КП:

Национальное конгресс-бюро создано в ноябре 2017 года при поддержке правительства РФ для развития событийной отрасли страны, интеграции в мировую индустрию встреч с целью формирования имиджа России как страны с благоприятным климатом для инвестиций и развития бизнеса.

В течение полутора лет в Россию были привлечены 6 международных мероприятий, которые состоятся в ближайшие четыре года, а общий экономический эффект от их проведения превысит 5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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