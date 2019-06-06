В Самарской области пожилой мужчина упал в колодец и умер

СЕГОДНЯ 22:05 2019-06-06T22:05:29+03:00

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В четверг, 6 июня в Самарской области произошло смертельное ЧП. Как сообщает КТВ-Луч с ссылкой на экстренные службы, в 18:00 в поселке Междуреченск Сызранского района в технический колодец упал мужчина в возрасте примерно 60 лет.

Спасатели подняли пожилого мужчину из колодца, но спасти не смогли. Мужчина умер, по предварительной версии, причиной смерти стали травмы, полученные при падении травм.

Во всех деталях ЧП теперь предстоит разобраться правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU