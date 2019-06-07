«Крылья Советов» получили штраф за бросание зрителями предметов на поле

СЕГОДНЯ 08:27 2019-06-07T08:27:21+03:00

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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» наказали по итогам второго стыкового матча за право выступать в новом сезоне РПЛ против «Нижнего Новгорода», который прошел 2 июня. Ему придется заплатить 10 тысяч рублей за несдержанность болельщиков.

- «Крылья Советов» было решено оштрафовать за бросание зрителями предметов на поле и на прилегающую к нему территорию, - говорится в решении дисциплинарной комиссии Российского футбольного союза.

Напомним, что тот матч самарцы проиграли со счетом 0:1, но по итогам двух встреч они все-таки остались в РПЛ. Сейчас «Крылья» находятся в отпуске, но уже с 17 июня начнут подготовку к новому сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU