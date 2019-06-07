На реке Самаре в Смышляевке утонул молодой мужчина

СЕГОДНЯ 08:48 2019-06-07T08:48:38+03:00

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В четверг, 6 июня, примерно в 15:00 на реке Самара в поселке Смышляевка произошло ЧП. Там в затоне Шипиха утонул 28-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

- В 16:10 для поиска утонувшего на водоем были направлены водолазы. Обнаружить тело погибшего удалось только в 19:00, - рассказали спасатели.

Утонувшего мужчину водолазы нашли в 7 метрах от берега на глубине 5 метров. Они достали тело из воды и передали сотрудникам полиции для установления точной причины гибели.

ИСТОЧНИК KP.RU