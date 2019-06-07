Дмитрий Азаров предложил провести масштабный пивной фестиваль возле «Самара Арены»

СЕГОДНЯ 08:59 2019-06-07T09:02:15+03:00

По мнению главы региона, это место наиболее удобное для проведения такого мероприятия

Изменить размер текста: A A

Идея с проведением в Самарской области масштабного пивного фестиваля получила продолжение. В четверг, 6 июня, губернатор 63 региона Дмитрий Азаров на встрече с президентом одной из пивоваренных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума предложил устроить это мероприятие возле стадиона «Самара Арена».

- Надеюсь, это удобное место для проведения такого крупного события. Эта площадка находится на выезде из Самары, что позволит всем жителям крупнейшей нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерации принять участие в фестивале, - отметил руководитель области.

Глава пивоваренной компании поддержал это предложение и завил, что он готов оказать посильную помощь в организации фестиваля. Добавим, что пока дату проведения мероприятия еще не выбрали.

ИСТОЧНИК KP.RU