2019-06-07T09:02:15+03:00
Общество

Дмитрий Азаров предложил провести масштабный пивной фестиваль возле «Самара Арены»

По мнению главы региона, это место наиболее удобное для проведения такого мероприятия
Анастасия ФИЛАТОВА
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Площадка около самарского стадиона стала одним из вариантов проведения пивного фестиваляПлощадка около самарского стадиона стала одним из вариантов проведения пивного фестиваляФото: Михаил ГОРЮНОВ
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Идея с проведением в Самарской области масштабного пивного фестиваля получила продолжение. В четверг, 6 июня, губернатор 63 региона Дмитрий Азаров на встрече с президентом одной из пивоваренных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума предложил устроить это мероприятие возле стадиона «Самара Арена».

- Надеюсь, это удобное место для проведения такого крупного события. Эта площадка находится на выезде из Самары, что позволит всем жителям крупнейшей нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерации принять участие в фестивале, - отметил руководитель области.

Глава пивоваренной компании поддержал это предложение и завил, что он готов оказать посильную помощь в организации фестиваля. Добавим, что пока дату проведения мероприятия еще не выбрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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