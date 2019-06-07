2019-06-07T10:09:44+03:00
Спорт

«Оренбург» в сезоне РПЛ 2019-2020 будет играть в Самаре

Домашний стадион оренбургской команды не получил лицензию
Анастасия ФИЛАТОВА
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Велика вероятность, что оренбуржцы будут играть домашние матчи на "Самара Арене"Велика вероятность, что оренбуржцы будут играть домашние матчи на "Самара Арене"Фото: Михаил ГОРЮНОВ
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Стадион «Самара Арена» в сезоне РПЛ 2019-2020 может стать домашней площадкой не только для «Крыльев Советов», но еще и для клуба «Оренбург». Дело в том, что стадион «Газовик» в Оренбурге не получил лицензию РПЛ. Об этом сообщил директор РПЛ Виктор Пышкин в эфире «Матч ТВ».

- Оренбургский футбольный клуб выбрал стадион в Самаре, на котором проводились матчи чемпионата мира. По этой причине в новом сезоне придется разводить «Оренбург» и «Крылья Советов». Вероятность того, что «Оренбург» будет проводить домашние матчи в Самаре, довольно высока, — сказал Виктор Пышкин.

Напомним,что в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги «Оренбург» занял седьмую строчку в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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