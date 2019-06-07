В Жигулевске алиментщика отправили под арест за долги перед детьми

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-07T10:29:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Жигулевске местный житель задолжал своим детям 155 тысяч рублей. Поскольку мужчина не спешил исполнять свои родительские обязанности, то пришлось вмешаться судебным приставам.

- В отношении жителя Жигулевска было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого ему запретили выезжать за пределы страны. Однако мужчина так и не начал платить алименты своим сыну и дочери, - сообщили в УФССП по Самарской области.

В отношении мужчины был составлен административный протокол. Суд назначил ему 10 суток ареста. Теперь, если должник и дальше продолжит игнорировать свои родительские обязанности, то ему будет грозить уже уголовное наказание вплоть до лишения свободы на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU