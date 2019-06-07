В Тольятти приступили к ремонту улицы Индустриальной

СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-07T10:51:00+03:00

Улицу Индустриальную приведут в порядок до конца 2019 года Фото: Архив "КП"

Там обновят не только проезжую часть, но еще тротуары и остановочные павильоны

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В Тольятти в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» стартовал ремонт шести дорог. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Первой улицей в Центральном районе Автограда, где начался ремонт, стала Индустриальная. На дороге уже провели ямочный ремонт, уложили выравнивающий слой и заасфальтировали парковочую разворотную площадку на конечной остановке троллейбусов.

- Сейчас на улице Индустриальной началась замена бортового камня. Еще планируется замена двух остановочных павильонов, дорожных знаков и нанесение разметки термопластичным материалом. Также будет переустроен заездной карман на одной стороне улицы, - рассказал замруководителя по строительству компании «Автодоринжиниринг» Дмитрий Титов.

Напомним, что всего в этом году в Тольятти планируется обновить 15 дорог. Это улицы Тополиная, Ворошилова, Юбилейная, Полякова, Ленинградская, Баныкина, Индустриальная, Автозаводское шоссе, Пушкина, Есенина, Чайкиной, Ярославская, участок дороги от улицы Фермерской до границы Тольятти, проезд Служебный, Центральная площадь. Кроме того, в городе будет построен новый поперечник — улица Офицерская.

ИСТОЧНИК KP.RU