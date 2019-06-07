2019-06-07T11:34:42+03:00
Общество

ВТБ и Корпорация «КОШЕЛЕВ» подписали соглашение о сотрудничестве

Банк предоставит компании кредитные средства, как стабильному застройщику
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Корпорация «КОШЕЛЕВ» в рамках Петербургского международного экономического форума подписала соглашение о сотрудничестве с банком ВТБКорпорация «КОШЕЛЕВ» в рамках Петербургского международного экономического форума подписала соглашение о сотрудничестве с банком ВТБ
Изменить размер текста:

Корпорация «КОШЕЛЕВ» в рамках Петербургского международного экономического форума подписала соглашение о сотрудничестве с банком ВТБ. Подписи на документе поставили руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко и Председатель Совета директоров Корпорации «Кошелев» Владимир Кошелев. Согласно этому документу банк профинансирует жилищное строительство и другие инвестпроекты компании.

- Подписание соглашения о сотрудничестве – очередной шаг в развитии нашей совместной работы. Новое финансирование со стороны ВТБ будет осуществляться с использованием схемы расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу в рамках изменений в 214-ФЗ. Общая сумма предоставленных кредитных средств составит 1,74 млрд рублей. Мы готовы поддерживать проекты стабильных застройщиков, обладающих значительным опытом работы на рынке и надежной репутацией, - отмечает руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

Председатель Совета директоров Корпорации «Кошелев» Владимир Кошелев в свою очередь отметил, что компания сотрудничает с банком в Самарской области уже с 2017 года.

- За это время мы совместно реализовали знаковые проекты в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году – это строительство двух гостиниц класса люкс в Самаре и Саранске. Мы рады расширению нашего взаимодействия в области финансирования жилых проектов, – прокомментировал Председатель Совета директоров Корпорации «Кошелев» Владимир Кошелев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре отремонтируют летний театр в Струковском саду, который обновили год назад
В Тольятти возле АВТОВАЗа нашли опасную мусорную свалку
Ремонтируют «от фасада до фасада»: в Самаре работы на улице Победы выполнены на 20%
Появилось видео последствий смертельного ДТП по Самарой с участием «Ларгуса» и автокрана
В Тольятти приступили к ремонту улицы Индустриальной
В Жигулевске алиментщика отправили под арест за долги перед детьми
«Оренбург» в сезоне РПЛ 2019-2020 будет играть в Самаре
В следующие два года могут быть запущены первые коммерческие сервисы с использованием квантового шифрования
В Самаре ресторан на Алма-Атинской заплатит почти 2 млн рублей за незаконную врезку в канализацию
Дмитрий Азаров предложил провести масштабный пивной фестиваль возле «Самара Арены»
На реке Самаре в Смышляевке утонул молодой мужчина
В Красноярском районе «Ларгус» влетел в автокран: погибли три человека
«Крылья Советов» получили штраф за бросание зрителями предметов на поле
В Самарской области пожилой мужчина упал в колодец и умер
В Самарской области будут проходи мероприятия международного масштаба: руководство региона и НКБ подписали соглашение
Транспортная система Самарско-Тольяттинской станет «умной» и безопасной
Помощники библиотекаря, слесари-ремонтники и столяры: этим летом в Самарской области трудоустроят более 11 тысяч подростков
Малооблачно и без осадков: синоптики прогнозирую в Самарской области жаркие выходные
Сотрудники ФСБ подозревают сызранца в попытке выманить у предпринимателя 12 млн рублей
В Тольятти крупный логистический центр построит Магнитогорский металлургический комбинат
На пляжи приведет навигатор: в Самаре купальный сезон начнется 15 июня.
В Тольятти пенсионер на «шестерке» сбил на «зебре» двух 16-летних девушек
НОЦ Самарской области займется созданием «цифровых двойников» совместно с ведущим центром компетенций России
Приключения «Бэмби» в городе: самарцы сняли на видео скачущего по дороге олененка
Между Самарой и Тольятти создадут зону для тестирования интеллектуальной транспортной системы