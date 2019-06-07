ВТБ и Корпорация «КОШЕЛЕВ» подписали соглашение о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-07T11:34:42+03:00

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Корпорация «КОШЕЛЕВ» в рамках Петербургского международного экономического форума подписала соглашение о сотрудничестве с банком ВТБ. Подписи на документе поставили руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко и Председатель Совета директоров Корпорации «Кошелев» Владимир Кошелев. Согласно этому документу банк профинансирует жилищное строительство и другие инвестпроекты компании.

- Подписание соглашения о сотрудничестве – очередной шаг в развитии нашей совместной работы. Новое финансирование со стороны ВТБ будет осуществляться с использованием схемы расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу в рамках изменений в 214-ФЗ. Общая сумма предоставленных кредитных средств составит 1,74 млрд рублей. Мы готовы поддерживать проекты стабильных застройщиков, обладающих значительным опытом работы на рынке и надежной репутацией, - отмечает руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

Председатель Совета директоров Корпорации «Кошелев» Владимир Кошелев в свою очередь отметил, что компания сотрудничает с банком в Самарской области уже с 2017 года.

- За это время мы совместно реализовали знаковые проекты в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году – это строительство двух гостиниц класса люкс в Самаре и Саранске. Мы рады расширению нашего взаимодействия в области финансирования жилых проектов, – прокомментировал Председатель Совета директоров Корпорации «Кошелев» Владимир Кошелев.

ИСТОЧНИК KP.RU