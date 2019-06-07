В Тольятти возле АВТОВАЗа нашли опасную мусорную свалку
В Автозаводском районе Тольятти нашли свалку инертных отходов. Она расположилась напротив 1-3 вставок АВТОВАЗа. Об этом в администрацию города сообщил один из местных жителей.
- Появились подозрения, что на территории свалки может быть превышен радиоактивный фон, поэтому было решено выехать на место и провести необходимые замеры, - сообщили в мэрии Автограда.
Так, специалисты МБОУ ФПО «Курсы ГО Тольятти» с помощью учебного дозиметра-радиометра провели замеры и выявили отклонение естественного фона.
- В ходе проведения замеров прибором были показаны разночтивые данные. Ввиду отсутствия поверки прибора определить степень отклонения от естественного фона не представляется возможным, - отметили чиновники.
Сейчас специалисты занимаются расшифровкой полученных данных. Кроме того, власти Тольятти направили в городской Центр гигиены и эпидемиологии обращение с просьбой провести повторные замеры на месте свалки.
ИСТОЧНИК KP.RU