2019-06-07T11:56:16+03:00
Общество

В Тольятти возле АВТОВАЗа нашли опасную мусорную свалку

Специалисты уже замерили уровень радиоактивного фона в том месте
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация ТольяттиФото: администрация Тольятти
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В Автозаводском районе Тольятти нашли свалку инертных отходов. Она расположилась напротив 1-3 вставок АВТОВАЗа. Об этом в администрацию города сообщил один из местных жителей.

- Появились подозрения, что на территории свалки может быть превышен радиоактивный фон, поэтому было решено выехать на место и провести необходимые замеры, - сообщили в мэрии Автограда.

Так, специалисты МБОУ ФПО «Курсы ГО Тольятти» с помощью учебного дозиметра-радиометра провели замеры и выявили отклонение естественного фона.

- В ходе проведения замеров прибором были показаны разночтивые данные. Ввиду отсутствия поверки прибора определить степень отклонения от естественного фона не представляется возможным, - отметили чиновники.

Сейчас специалисты занимаются расшифровкой полученных данных. Кроме того, власти Тольятти направили в городской Центр гигиены и эпидемиологии обращение с просьбой провести повторные замеры на месте свалки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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