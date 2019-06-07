В Тольятти возле АВТОВАЗа нашли опасную мусорную свалку

СЕГОДНЯ 11:56 2019-06-07T11:56:16+03:00

Специалисты уже замерили уровень радиоактивного фона в том месте

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В Автозаводском районе Тольятти нашли свалку инертных отходов. Она расположилась напротив 1-3 вставок АВТОВАЗа. Об этом в администрацию города сообщил один из местных жителей.

- Появились подозрения, что на территории свалки может быть превышен радиоактивный фон, поэтому было решено выехать на место и провести необходимые замеры, - сообщили в мэрии Автограда.

Так, специалисты МБОУ ФПО «Курсы ГО Тольятти» с помощью учебного дозиметра-радиометра провели замеры и выявили отклонение естественного фона.

- В ходе проведения замеров прибором были показаны разночтивые данные. Ввиду отсутствия поверки прибора определить степень отклонения от естественного фона не представляется возможным, - отметили чиновники.

Сейчас специалисты занимаются расшифровкой полученных данных. Кроме того, власти Тольятти направили в городской Центр гигиены и эпидемиологии обращение с просьбой провести повторные замеры на месте свалки.

ИСТОЧНИК KP.RU