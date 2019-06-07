В Самаре отремонтируют летний театр в Струковском саду, который обновили год назад

СЕГОДНЯ 12:15 2019-06-07T12:15:17+03:00

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В Самаре перераспределили средства городского бюджета на 2019 год. Речь идет о сумме в 245,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба думы Самары.

Большая часть перераспределенных средств — 51,4 млн и 34,8 млн рублей — пойдет на капитальный ремонт образовательных учреждений и многоквартирных домов. Около 30 млн рублей власти города намерены направить на ремонт контейнерных площадок. 20,5 млн рублей — на ремонт библиотек, участвующих в нацпроекте «Культура», чуть меньшая сумма — 20 млн рублей — пойдет на проведение культурно-массовых мероприятий.

17,7 млн рублей город намерен выделить на текущий ремонт и техническое оснащение летнего театра Струковского сада, обновление которого было завершено только в мае прошлого года. Также по несколько миллионов рублей направят на покупку основных средств для школы № 46, обустройство футбольного поля и площадок для стритбола, а также на вывоз грунта и строительных отходов с территории Орлова оврага.

ИСТОЧНИК KP.RU