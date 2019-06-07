2019-06-07T16:21:36+03:00
Общество

Укрепят обочины и заменят покрытие: в Большой Черниговке отремонтируют центральную трассу

Работы планируется завершить к концу июля 2019 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Безопасные и качественные автодорогиФото: Безопасные и качественные автодорогиФото: vk.com
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В этом году в Самарской области отремонтируют участок трассы Большая Черниговка — Краснооктябрьский протяженностью 4,6 км. Работы там уже стартовали.

- Эта дорога – как ствол дерева, от которого в разные стороны как ветки расходятся местные дороги. Она является въездом в село, и основной поток транспорта идет именно по ней. Жители соседних сел ездят сюда и в школы, и в больницу, и в другие соцучреждения, - рассказал глава Большой Черниговки Сергей Сундуков.

В рамках ремонта рабочие заменят дорожное покрытие трассы, укрепят обочины, установят дорожные знаки и нанесут разметку. Сейчас там укладывают верхний слой дорожного полотна. Полностью завершить все работы подрядчик планирует раньше установленного срока — к концу июля. Помимо ремонта дороги, в Большой Черниговке планируется провести благоустройство прилегающей территории. В частности, на въезде в село установят лавочки, сделают освещение и проведут озеленение. Также там обустроят подъезды, дворы и парковочные места в прилегающей к дороге жилой зоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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