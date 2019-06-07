2019-06-07T16:21:01+03:00
Общество

С 5 июля грузовикам запретят ездить по трассе М-5 между Сызранью и Зеленовкой

Ограничение будет действовать в дневное время по пятницам и воскресеньям
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ограничения будут действовать до 15 октября 2019 годаОграничения будут действовать до 15 октября 2019 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Самарской области с 5 июля ограничат движение большегрузов на участке трассы М-5 «Урал» от Сызрани до Зеленовки. Запрет будет действовать с 10:00 до 22:00 еженедельно по пятницам и воскресеньям.

- Ограничение будет распространяться на транспорт общей массой свыше 3,5 тонн и габаритными параметрами по ширине более 3,4 метров. Данная мера вводится из-за увеличения транспортной нагрузки на трассу М-5, особенно на участке строительства развязки на 974 км в Тольятти, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Как отмечают в учреждении, запрет на движение грузовиков будет действовать до 15 октября 2019 года. Объехать этот участок трассы можно будет по следующим дорогам: М-7 «Волга», А-151 Цивильск-Ульяновск, подъезд к Ульяновску от М-5 «Урал», Р-226 Самара-Волгоград, Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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