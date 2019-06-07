Управляющие компании и АО «Самарагорэнергосбыт» активизируют совместную борьбу с неплатежами за электрическую энергию

СЕГОДНЯ 14:34 2019-06-07T15:27:26+03:00

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Энергосбытовая компания АО «Самарагорэнергосбыт», являющаяся гарантирующим поставщиком на территории Самары, заключила с ООО УК "Приволжское ПЖРУ", ООО "УК "Ассоциация управляющих компаний", ООО "ПЖРТ Железнодорожный", ООО УК "Барс", ООО УК "ПЖРТ Железнодорожный" и ООО "ЖилСервис" договоры о взаимодействии при приостановке подаче энергии должникам. Совокупно данные компании обслуживают более 600 домов, в которых проживает около 85 000 человек.

«Как правило тот человек, который «забывает» оплатить полученную электрическую энергию к тому же еще «забывает» оплачивать и иные коммунальные услуги, а это означает, что к такому «забыванцу» вопросы есть не только у нас - энергетиков, но и у коммунальной компании, обслуживающей его дом. У нас есть общая мотивация чтобы вместе проводить с ним разъяснительную работу, а у наших коммунальных коллег достаточно персонала, чтобы на месте приостановить ему подачу энергии», - пояснил причины сотрудничества директор АО «Самарагорэнергосбыт» Василий Мишин.

АО «Самарагорэнергосбыт» намерено расширять сотрудничество с коммунальными компаниями, в процессе оформления находятся договоры с еще несколькими операторами коммунального рынка Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU