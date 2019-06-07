Движемся вверх: Самарская область вошла в топ-25 регионов по состоянию инвестклимата

СЕГОДНЯ 14:36 2019-06-07T16:20:22+03:00

Губерния показала один из лучших в России результатов по темпам роста в этом плане

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Самарская область вошла в топ-25 рейтинга состояния инвестиционного климата, составляемого Агентством стратегических инициатив. Место в рейтинге говорит о готовности региона создавать благоприятные условия для ведения бизнеса.

- Регион показал один из лучших темпов роста: он поднялся в рейтинге инвестклимата сразу на 24 позиции, заняв 24-е место. Самарская область показала один из лучших в России результатов по темпам роста и вошла в топ-10 субъектов страны по этому показателю вместе с Татарстаном, республикой Саха, Крымом, Ленинградской и Нижегородской областями, - сообщили в пресс-службе облправительства.

По словам главы региона Дмитрия Азарова, таких показателей удалось добиться благодаря планомерной работе. В частности, упор был сделан на выстраивание прямого диалога с бизнесом. Кроме того, в Самарской области обновили Совет по инвестициям и ввели в него более 60% представителей предпринимателей. Также в губернии актуализировали рабочую группу, которая сопровождает бизнес-проекты и перезагрузили работу Агентства по привлечению инвестиций.

- Чтобы нам двигаться вперед, пришлось бежать в два раза быстрее, чем другим регионам. Мы добились здесь заметного прогресса и в позапрошлом году, и в прошлом году, и, собственно, это стало отражаться и на восприятии бизнесом инвестиционного климата Самарской области. Отдельно мы уделили внимание оценке регулирующего воздействия. Причем здесь нам удалось добиться успехов не только на субъектовом уровне, но и на уровне муниципалитетов. Здесь мы были отмечены как лучшие, – подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что Самарская область обязательно попадет в 20-ку, а потом и в 10-ку регионов с благоприятным инвестклиматом. По словам губернатора, предпосылки к этому есть. К примеру, в прошлом году прирост внебюджетных инвестиций региона превысил 5,9%, что является очень солидным показателем.

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ИСТОЧНИК KP.RU