2019-06-07T16:28:34+03:00
Происшествия

В Тольятти полицейские нашли женщину, избившую на улице свою маленькую дочь

Сейчас стражи порядка собирают характеристики с места работы агрессивной дамы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщина "воспитывала" свою дочь на глазах у прохожих возле дома на улице ТополинойЖенщина "воспитывала" свою дочь на глазах у прохожих возле дома на улице Тополиной
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Полицейские разыскали женщину, которая недавно демонстрировала нестандартные методы воспитания — избиение — своего ребенка на глазах у прохожих. Произошло это возле одного из домов на улице Тополиной.

- В ходе проверки было установлено, что на кадрах, опубликованных в соцсетях, запечатлены 42-летняя женщина и ее дочь 2012 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас полицейские собирают характеристики с места работы женщины и из детского сада, который посещает девочка. Также стражи порядка уже наведались по месту жительства дамы и ее ребенка. В ближайшее время будет принято соответствующее процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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