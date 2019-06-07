В Тольятти полицейские нашли женщину, избившую на улице свою маленькую дочь
Полицейские разыскали женщину, которая недавно демонстрировала нестандартные методы воспитания — избиение — своего ребенка на глазах у прохожих. Произошло это возле одного из домов на улице Тополиной.
- В ходе проверки было установлено, что на кадрах, опубликованных в соцсетях, запечатлены 42-летняя женщина и ее дочь 2012 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Сейчас полицейские собирают характеристики с места работы женщины и из детского сада, который посещает девочка. Также стражи порядка уже наведались по месту жительства дамы и ее ребенка. В ближайшее время будет принято соответствующее процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU