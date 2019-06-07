В Самаре из-за соревнований по велоспорту перекроют движение транспорта

СЕГОДНЯ 15:28 2019-06-07T15:29:04+03:00

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В Самаре на следующей неделе пройдет чемпионат России по спорту глухих в дисциплине «велосипедный спорт — шоссе». В связи с этим в городе в течение трех дней будет перекрываться движение транспорта по некоторым дорогам.

- С 08:00 до 16:00 10-12 июня будет закрыт проезд по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин хутор, Проезд № 2; и по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров, - сообщили в администрации Самары.

Также на этих участках улиц с 8:00 до 16:00 10-12 июня будут запрещены остановка и стоянка транспорта. Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты своего следования.

Схема ограничения движения транспорта с 10 по 12 июня

ИСТОЧНИК KP.RU