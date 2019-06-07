В Самаре исправительные колонии украсили фруктовыми деревьями и цветами

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-07T15:47:34+03:00

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В Самаре в исправительных колониях № 5 и 15 прошла акция «Добрый знак», в рамках которой там состоялся митинг и были высажены фруктовые деревья, кустарники и цветы.

- Озеленение территорий колоний не только преображает их в лучшую сторону, но и служит социальной адаптации осужденных, которые участвуют в этой работе, - отметили в УФСИН по Самарской области.

Растениями украсили территории возле штабов учреждений

Акция «Добрый знак» проходит уже несколько лет. В этом году растения высадили возле штабов исправительных учреждений, в административно-хозяйственной зоне. Деревья, цветы и кустарники представила директор «Садового центра» Вера Глухова. По словам врио начальника УФСИН по 63 региону, полковника внутренней службы Дениса Шматова, озеленение территорий колоний в рамках акции «Добрый знак» планируется продолжить и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU