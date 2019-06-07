В Самаре ради «Королевы спорта» сделают пешеходными несколько улиц

СЕГОДНЯ 16:28 2019-06-07T16:28:41+03:00

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В это воскресенье, 9 июня, в Самаре пройдет городской легкоатлетический фестиваль «Королева спорта», ради которого несколько улиц сделают пешеходными. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Так, с 3:00 до 14:00 будет закрыт проезд по Волжскому проспекту от Студенческого переулка до улицы Маяковского. А с 06:00 до 14:00 нельзя будет ездить по следующим участкам улиц:

- по улице Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновской;

- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Лесной;

- по улице Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

- по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой.

Также на этих отрезках улиц с 00:00 до 14:00 9 июня запретят остановку и стоянку транспорта. Кроме того, с 3:00 до 14:00 9 июня автобусы №№ 11, 61, 247, 261 будут курсировать по скорректированной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU