В Самаре ради «Королевы спорта» сделают пешеходными несколько улиц
В это воскресенье, 9 июня, в Самаре пройдет городской легкоатлетический фестиваль «Королева спорта», ради которого несколько улиц сделают пешеходными. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.
Так, с 3:00 до 14:00 будет закрыт проезд по Волжскому проспекту от Студенческого переулка до улицы Маяковского. А с 06:00 до 14:00 нельзя будет ездить по следующим участкам улиц:
- по улице Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновской;
- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Лесной;
- по улице Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;
- по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой.
Также на этих отрезках улиц с 00:00 до 14:00 9 июня запретят остановку и стоянку транспорта. Кроме того, с 3:00 до 14:00 9 июня автобусы №№ 11, 61, 247, 261 будут курсировать по скорректированной схеме.
ИСТОЧНИК KP.RU