2019-06-07T16:28:41+03:00
Общество

В Самаре ради «Королевы спорта» сделают пешеходными несколько улиц

Из-за запрета на проезд транспорта изменится схема движения 4-х автобусов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за легкоатлетического фестиваля закроют движение транспорта по нескольким улицамИз-за легкоатлетического фестиваля закроют движение транспорта по нескольким улицамФото: Архив "КП"
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В это воскресенье, 9 июня, в Самаре пройдет городской легкоатлетический фестиваль «Королева спорта», ради которого несколько улиц сделают пешеходными. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Так, с 3:00 до 14:00 будет закрыт проезд по Волжскому проспекту от Студенческого переулка до улицы Маяковского. А с 06:00 до 14:00 нельзя будет ездить по следующим участкам улиц:

- по улице Максима Горького от улицы Венцека до улицы Вилоновской;

- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Лесной;

- по улице Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

- по Северо-Восточной магистрали от улицы Лесной до улицы Ново-Садовой.

Также на этих отрезках улиц с 00:00 до 14:00 9 июня запретят остановку и стоянку транспорта. Кроме того, с 3:00 до 14:00 9 июня автобусы №№ 11, 61, 247, 261 будут курсировать по скорректированной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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