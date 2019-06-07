В МЧС прокомментировали информацию о радиоактивной свалке в Тольятти
Экстренные службы Тольятти провели замеры уровня радиации на незаконной свалке в Тольятти, которая находится на Южном шоссе, 137.
- На месте проводят замеры уровня радиации лаборатории Роспотребнадзора и Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории ФГБУ «Приволжское УГМС», а также химико-радиометрическая лаборатория ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», - пояснили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.
Как итог, установлено, что уровень радиации не превышает предельно допустимую концентрацию, а значит нет радиационной угрозы.
Напомним, все началось с жалобы одного из тольяттинца на свалку напротив 1-3 вставок АВТОВАЗа. Специалисты МБОУ ФПО «Курсы ГО Тольятти» с помощью учебного дозиметра-радиометра провели замеры и выявили отклонение естественного фона, после чего потребовалось вмешательство специалистов экстренных ведомств.
ИСТОЧНИК KP.RU