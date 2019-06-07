В МЧС прокомментировали информацию о радиоактивной свалке в Тольятти

СЕГОДНЯ 17:28 2019-06-07T17:28:58+03:00

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Экстренные службы Тольятти провели замеры уровня радиации на незаконной свалке в Тольятти, которая находится на Южном шоссе, 137.

- На месте проводят замеры уровня радиации лаборатории Роспотребнадзора и Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории ФГБУ «Приволжское УГМС», а также химико-радиометрическая лаборатория ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», - пояснили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Как итог, установлено, что уровень радиации не превышает предельно допустимую концентрацию, а значит нет радиационной угрозы.

Напомним, все началось с жалобы одного из тольяттинца на свалку напротив 1-3 вставок АВТОВАЗа. Специалисты МБОУ ФПО «Курсы ГО Тольятти» с помощью учебного дозиметра-радиометра провели замеры и выявили отклонение естественного фона, после чего потребовалось вмешательство специалистов экстренных ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU