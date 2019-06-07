Динамика инвестиционного климата Самарской области оценена президентом России Владимиром Путиным

СЕГОДНЯ 19:11 2019-06-07T19:11:30+03:00

Наш регион попал в представленный на ПМЭФ-2019 список лидеров

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В пятницу, 7 июня на ПМЭФ состоялась презентация Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В подготовленном Агентством стратегических инициатив исследовании, Самарская область заняла 24-е место, поднявшись на 24 пункта по сравнению с 2018 годом.

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин отметил результаты работы регионов, в которых наблюдается позитивные результаты работы по улучшению инвестклимата.

- Растет здоровое соперничество между регионами за инвестиции и проекты, значительно повысилась эффективность управленческих команд, - сказал президент России. - Серьезным стимулом для таких перемен стал Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах РФ. По традиции, сложившейся на форуме, хочу назвать и поздравить победителей рейтинга 2019 года. Это Москва, Татарстан, Тюменская и Калужская области, Санкт-Петербург. Что касается динамики улучшения инвестиционного климата, то лидерами стали Якутия, Приморский край, Самарская область, Крым, Северная Осетия, Пермский край, Нижегородская область, Удмуртия, Ивановская и Новгородская области.

ИСТОЧНИК KP.RU