В Тольятти будут судить судью Ежова, который подозревается во взяточничестве

СЕГОДНЯ 20:23 2019-06-07T20:23:27+03:00

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В пятницу, 7 июня, квалификационная коллегия судей региона дала одобрила представление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Теперь в отношении судьи Автозаводского районного суда Тольятти Ивана Ежова будет возбуждено уголовное дело.

- Квалификационная коллегия судей Самарской области большинством голосов дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Автозаводского райсуда И. Ежова по факту получения им взятки, - заметил в своем Twitter депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. - Надежды Ежова на «круговую поруку» не оправдались, да и оправдаться не могли.

Напомним, судью Ежова из Тольятти 14 марта 2019 года был задержан по подозрению в получении взятки в размере 1 млн рублей. Тогда начать уголовное преследование в отношении служителя Фемиды не удалось, ведь в отношении представителей судейского корпуса действует неприкосновенность.

ИСТОЧНИК KP.RU