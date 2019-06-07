Евгений Серпер: "НА ПМЭФ Самарская область эффективно презентовала свои возможности"

СЕГОДНЯ 20:28 2019-06-07T20:28:44+03:00

Член комитета по транспорту и строительству в Госдуме поделился о своих впечатлениях от участия в форуме в составе делегации от региона

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Самарскую область успешно представили на Петербургском международном экономическом форуме. Регион заключил ряд перспективных соглашений и продемонстрировал инвестиционную привлекательность. Все дни на форуме работала делегация во главе с Дмитрием Азаровым. В ее состав вошел и депутат Госдумы Евгений Серпер, который отметил, что все возможности, предоставляемые форумом, самарцы использовали максимально эффективно.

- В форуме участвуют руководители крупнейших мировых и российских корпораций, которые являются потенциальными инвесторами. Формат и тематика встреч, переговоров и заключенных соглашений был широк: от развития науки и логистики до промышленных инноваций и развития предпринимательства. Поэтому сложно переоценить ту уникальную возможность, которая дала площадка Петербургского форума для презентации возможностей Самарского региона, появления новых деловых контактов и договоренностей, - отметил Евгений Серпер, подводя итоги работы делегации на форуме.

Депутат отметил, что в Самарской области сегодня многое делают для улучшения инвестиционного климата. И это подтверждает рост позиций региона в национальном рейтинге АСИ. Самарская область в нем вошла в ТОП-25 регионов с наиболее благоприятным инвестклиматом.

Среди важнейших соглашений, заключенных на данном форуме, Евгений Серпер назвал договоренность о строительстве логистического центра в Тольятти крупнейшим мировым производителем Магнитогорский метталургический комбинат, а также соглашения, касающиеся работы научно-образовательного центра, новой структуры в регионе, призванной улучшить работу вузов и их взаимодействие с предприятиями.

ИСТОЧНИК KP.RU