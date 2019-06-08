Самарский баскетболист Данила Чикарев в составе сборной России сыграл в полуфинале Кубка мира

СЕГОДНЯ 08:20 2019-06-08T08:20:50+03:00

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Кубок мира U18 по баскетболу 3х3 проходил с 3 по 7 июня в столице Монголии, Улан-Баторе.

Сборная России без потерь прошла групповой этап, переиграв команды Украины (21:16), Казахстана (22:5), Туркменистана (19:15) и Доминиканы (17:14). В четырех матчах наши баскетболисты набрали 35 очков.

В составе сборной России на турнире выступал форвард БК «Самара» Данила Чикарев. Он

стал лучшим снайпером групповой стадии Кубка мира.

В четвертьфинале россияне разгромили сборную Румынии (20:9). В этой встрече Чикарев заработал команде 5 очков.

Затем удача отвернулась от наших спортсменов. В полуфинале они, несмотря на 4 очка от Чикарева, уступили сборной США (17:18). А в матче за третье место, в котором Чикарев заработал команде 6 очков, проиграли Аргентине (18:21).

- Перед началом турнира мы рассчитывали стать чемпионами. А в итоге заняли только четвертое место, самое обидное. В полуфинале с американцами нам не хватило везения, а в матче с Аргентиной мы дали сопернику слишком много свободных бросков, - рассказал форвард БК «Самара» и сборной России U18 Данила Чикарев. - На Кубке все ребята сыграли хорошо, у каждого были ошибки, но и многое получалось. Будем тренироваться дальше и, надеюсь, в следующий раз станем чемпионами.

Из Улан-Батора Данила отправится в Москву, где присоединится к сборной России U18 уже по «классическому» баскетболу. Команда, в тренерский штаб которой входит тренер БК «Самара» Дмитрий Пивцайкин, начинает подготовку к первенству Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU