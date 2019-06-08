2019-06-08T08:20:50+03:00
Спорт

Самарский баскетболист Данила Чикарев в составе сборной России сыграл в полуфинале Кубка мира

Форвард БК «Самара» стал одним из героев Кубка
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
Изменить размер текста:

Кубок мира U18 по баскетболу 3х3 проходил с 3 по 7 июня в столице Монголии, Улан-Баторе.

Сборная России без потерь прошла групповой этап, переиграв команды Украины (21:16), Казахстана (22:5), Туркменистана (19:15) и Доминиканы (17:14). В четырех матчах наши баскетболисты набрали 35 очков.

В составе сборной России на турнире выступал форвард БК «Самара» Данила Чикарев. Он

стал лучшим снайпером групповой стадии Кубка мира.

В четвертьфинале россияне разгромили сборную Румынии (20:9). В этой встрече Чикарев заработал команде 5 очков.

Затем удача отвернулась от наших спортсменов. В полуфинале они, несмотря на 4 очка от Чикарева, уступили сборной США (17:18). А в матче за третье место, в котором Чикарев заработал команде 6 очков, проиграли Аргентине (18:21).

- Перед началом турнира мы рассчитывали стать чемпионами. А в итоге заняли только четвертое место, самое обидное. В полуфинале с американцами нам не хватило везения, а в матче с Аргентиной мы дали сопернику слишком много свободных бросков, - рассказал форвард БК «Самара» и сборной России U18 Данила Чикарев. - На Кубке все ребята сыграли хорошо, у каждого были ошибки, но и многое получалось. Будем тренироваться дальше и, надеюсь, в следующий раз станем чемпионами.

Из Улан-Батора Данила отправится в Москву, где присоединится к сборной России U18 уже по «классическому» баскетболу. Команда, в тренерский штаб которой входит тренер БК «Самара» Дмитрий Пивцайкин, начинает подготовку к первенству Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Некоторым жителям Самарской области компенсируют затрата на приобретение оборудования для приема цифрового телевидения
В Сызрани зарегистрировали новые случаи заболевания пневмонией
Все живы: в Самаре грузовая ГАЗель без водителя наехала на человека
«Эвакуировал, эвакуировал, да и снес»: в Самаре эвакуатор задел две машины
«Ашан» хочет получить от собственников ТРК «Московский» 3 млрд рублей
Главное не пить: в волжской воде нашли превышение некоторых веществ
«Дымом заволокло полгорода»: в Сызрани тушили пожар на свалке
Небесный фонарик, сигнальная ракета или НЛО: в небе над Самарой засняли яркий летающий шар
Пьяного водителя из Самарской области могут лишить свободы на два года
Спортивный директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов отправлен в отставку, судьба главного тренера Миодрага Божовича под вопросом
Евгений Серпер: "НА ПМЭФ Самарская область эффективно презентовала свои возможности"
В Тольятти будут судить судью Ежова, который подозревается во взяточничестве
В Самаре меняют трубу на месте прорыва теплотрассы на ул. Ташкентской минувшей зимой
Динамика инвестиционного климата Самарской области оценена президентом России Владимиром Путиным
Столкновение мотоцикла и «Приоры» парализовало трамвайное движение на Аэродромной
В МЧС прокомментировали информацию о радиоактивной свалке в Тольятти
Утверждены конкретные шаги по развитию научно-образовательного центра в Самаре в сотрудничестве с ГК "Ростех"
Игиловец в Самаре вербовал в террористическую организацию и работал водителем маршрутки